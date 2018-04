El drama queen del siglo XXI

Creo que todos estamos al tanto, consumamos o no prensa rosa, del supuesto rifirrafe entre la Reina Letizia y Doña Sofía. Hay días que me levanto y creo que vivo en la Zarzuela. Letizia por allí, Sofía por allá. "¿Has visto el vídeo de la Reina?", "Madre mía que gesto más feo". "¿Y cómo consienten eso?". Pero no todo queda aquí. Saliendo de mi grupo de amigas, cuando voy al súper también escucho a las Marías hablando del tema como si realmente perteneciesen al círculo elitista de sangre azul. Hasta los famosos y los políticos más reconocidos del territorio español han querido formar parte de la polémica a través de las redes sociales inclinándose en forma de apoyo hacia una u otra de las dos mujeres más populares de los últimos días. Pero señores, ¿dónde vamos a llegar? ¿Realmente es importante las relaciones personales e íntimas de dos personajes de la Familia Real? De toda la vida de Dios se ha hablado de las malas relaciones, sin generalizar, entre suegras y nueras, y Sofía y Letizia no dejan de serlo por más coronas de oro que porten en cada una de sus cabezas. Sigamos pues..