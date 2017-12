Cómo me duele el alma, señores…

De joven alguien me dijo que una persona tiene muchas facetas, como las siguientes: soy lo que yo creo que soy, lo que los demás creen que soy, y lo que soy en realidad. Me gusta Cataluña, admiro su personalidad, su tenacidad, su creatividad, sus gentes, su gastronomía, la lucha de los obreros en la historia, sus artistas, su diferencia. También me gusta lo relativo a Francia, Colombia, Quebec, la democracia inglesa, Marruecos. No voy a seguir. Todo lo anterior para poder expresar la soleá de La Paquera, que decía: "a mí me duele, como me duele, el alma me está doliendo, señores, de tanto llorar". No logro entender cómo dirigentes independentistas catalanes afirman cosas que no son verdad, y las hacen verdad de tanto repetirlas. España es una dictadura, hay presos políticos, nos roba. Váyase a Cádiz, desprecios de la señora Ferrusoloa. También me duele la represión del 1 de octubre. Ahora comprendo qué es la posverdad.