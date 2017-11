Para dulces… los de las Monjas!!!

Se va comprobando que la Navidad va llegando cada año mucho antes. Todavía vamos casi en manga corta y desde hace unas semanas ya hay sitios con luces de navidad y los adornos de navidad ya están a la venta. Antes que existieran los supermercados en Jerez, y desde hace siglos, los Conventos de Monjas de nuestra Ciudad eran los que mayoritariamente suministraban a nuestras familias los dulces propios de estas fechas navideñas. Quisiera aprovechar estas líneas para lanzar un llamamiento a todos los amantes de lo bueno y tradicional, y a los Católicos de manera particular, a que en estas fechas no nos olvidemos de seguir acudiendo a nuestros Conventos de Monjas para llevarnos a nuestras casas los riquísimos dulces que allí se preparan. Dulces que no se hacen de manera anónima o al por mayor, y donde lo artesanal es la norma de elaboración que rige en los hornos conventuales. Dulces hechos con inmenso amor, dulces que mientras se elaboran, nuestras Monjas, mientras amasan, van haciendo sus oraciones por aquella persona que se tomará este polvorón, aquella otra que disfrutara de aquel mazapán, o aquella familia que disfrutara de esa cajita de roscos estupendos. Comprar nuestros dulces en el torno de nuestros Conventos es una oportunidad para visitar una Iglesia, para ayudar a mantener el patrimonio, para mantener a las hermanas y las innumerables obras de caridad que también desde el Convento se realizan a muchísimas familias jerezanas. Es innegable… Ir a comprar los dulces de navidad a las Monjas con tus hijos es una aventura espiritual, artística y culinaria inolvidable. Que nadie tenga la más mínima duda de que nuestras Monjas tienen lo suficiente para vivir dignamente, aunque con la austeridad propia de su estilo de vida, pero también es cierto que aquí en Jerez tenemos a unas mujeres que quieren ganarse su sustento y mantener sus Conventos con el trabajo de sus manos. Que en estas navidades no falte en ninguna mesa católica un dulcecito maravilloso de estas mujeres de Dios que nos recuerdan en cada mantecado la importancia de Orar en el silencio y Trabajar con cariño para ser felices.