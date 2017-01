Te echamos de menos María José

Desde hace un tiempo considerable hasta ahora, prácticamente ha desaparecido de la escena. Quizás sea una sensación muy personal o quizás sea una sensación compartida con muchas personas con las que te encuentras día a día y así lo comentan. ¿Quién es la cabeza visible del PP en Jerez? ¿Quién hace oposición? ¿Lidia Menacho, el ciudadano, la prensa? No parece que haya una clara y definida 'fotografía de familia' donde se vea, hoy, al líder o a la líder. Es cierto que hay movimientos. Ha habido cambios en la esfera provincial y nuevo subdelegado del Gobierno. Es verdad que a algunos de Jerez ya se les ha subido a la cabeza tanto 'el puestecito en Cai' que ni quieren hacerse fotos con los que ya no son de su 'categoría'. Es como si de buenas a primeras se les hubiera olvidado que vienen de un origen humilde y trabajador. Entre todo esto, seguimos sin saber quién está al mando en Jerez. ¿Pensarán que no hay nada que hacer mientras esté el actual gobierno y sus socios, que tienen muy pocas expectativas, o es que no está la cosa clara y se están reorganizando de forma interna?

Echamos de menos a María José, que nos tenía acostumbrados a verla en todos los actos oficiales, en la escena del día a día en Jerez. Desde hace tiempo no se le percibe con la misma intensidad. ¿Están preparando algún cambio? ¿Utilizan la estrategia de hacerse invisible y que se caiga por su propio peso el contrincante? Entiendo que hace falta 'arremangarse' y trabajar con más energía en el día a día. Con esto no quiero decir que no estén trabajando, pero saben a qué me refiero…, porque la oposición es tan importante como el propio gobierno. Siempre hay algo que hacer, algo que decir, algún acto en el que tienes que estar. Esto es como el amor (en este caso el simpatizante y quien te vota), es como la canción: "… el amor es como las golondrinas (en este caso las gaviotas), que hay que darles de beber de esquina en esquina...", si no, se olvidan de ti.

¿Dónde estás María José? ¿Eres tú la líder o es otro? ¿Quién representa al PP en Jerez? ¿A quién criticamos? ¿A quién felicitamos? Esperemos que esta sensación sea el preludio de buenas noticias desde tus posibilidades en Madrid y traigas cositas buenas para Jerez.