Lo que eché a la hoguera

Sucedió en la recién pasada 'Noche de San Juan' con la que estoy plenamente involucrado. Esa hoguera me sirve para arrojar y desprenderme de las cosas negativas que pudieran rodearme. Por eso y ahora que no nos ve ni nos escucha nadie os voy a contar en secreto todo lo que he tirado a la hoguera, al fuego, para que lo funda y desaparezca. Para que no siga siendo perjudicial o impida la buena evolución de mi entorno, de mi gente, de mis vecinos y de mí mismo. Bueno, en realidad ha sido en este orden: 'por mí primero y por todos mis compañeros'.

Para empezar, he tirado a la hoguera la pereza y la tristeza porque son aliadas del enemigo. Tiré el déficit de mentalidad que nos rodea y en muchos casos la falta de educación no sólo de muchos jóvenes a los que tanto se critican, sino la de muchísimos menos jóvenes que no veas los espectáculos que ofrecen en esta disciplina.

Me desprendí de la lentitud y burocracia que entorpecen la creación de empresas. Fulminé en la hoguera los índices de desempleo de mi ciudad que tanto impiden la evolución y bienestar de las familias. A mí me gustaría ver las tiendas, el comercio lleno de jerezanos y jerezanas consumiendo porque tienen dinero suficiente. Ver funcionando en la realidad ese dibujito que nos enseñaron en economía y que se llama 'flujo de economía circular'.

También he tirado a la hoguera los retrasos para abrir el centro de salud de La Milagrosa y el edifico de Radioterapia que parece van a estar ya muy pronto en funcionamiento. Eché al fuego los espíritus derrotistas que siempre ven lo malo, lo negativo, y curiosamente, inmediatamente que desaparecieron se inauguró el Museo Flamenco de Andalucía en Jerez. Empezaron a entrar grúas y albañiles y fue un no parar hasta verlo abierto. ¿Te imaginas?

No podía dejar en este mundo y fueron arrojadas al infierno de las llamas las calles sucias y casas derruidas del centro histórico de Jerez, que ahuyentan al turismo y nos posiciona en un lugar muy mediocre, dificultando los planes y ambiciones que tanto se pregonan en foros y charlas variadas del entramado político.

Todo lo contrario sucede con las decisiones y realidades que con mucho esfuerzo hacen personas y empresas por poner a Jerez en lo más alto. Pongo ejemplos como Fundador (Grupo Emperador), que está apostando por Jerez sin pedir a cambio un homenaje ni una calle. Por cierto, aprovecho para pedir un homenaje y reconocimiento para alguien que mereciéndolo y ganándolo a pulso nunca lo pide ni se le ve en una foto. Me refiero al doctor Don José María Ibáñez. Y hablando de empresas y personas que toman decisiones y realizan sacrificios, quiero destacar el magnífico Festival Tío Pepe, que supone un reclamo de calidad y categoría para nuestra ciudad en verano. Y seguro que -no te enfades Salvador Espinosa- las Bodegas Díez Mérito pronto alcanzarán una posición privilegiada fruto del trabajo y del compromiso con Jerez.

¡Eso sí!, eché al fuego las malas sensaciones que me da Vinoble, otro evento que supone un recurso muy importante, prioritario diría yo, para nuestra ciudad. Es una arteria vital para alcanzar, o recuperar mejor dicho, el nivel que nos corresponde. Que debe ser tratada con exigencia y estar gestionada y liderada por aquellos y aquellas que realmente saben de qué va el asunto, y dejarnos de hacer experimentos cargados de mucha fe y buena voluntad pero poco efectivos. Que no son rentables ni en lo económico, ni en lo político, ni en la imagen de la ciudad, ni tampoco en lo social.

Por último tiré al fuego el calor que hace tan grande, y también el viento de levante, pero fue inútil porque son enviados especiales de la 'Gaia' y 'vaya Ud Condió'.