"No emborracha pero agacha"

Al igual que ocurre con el flamenco de Jerez, nuestro vino tiene su propia idiosincrasia y afortunadamente lo beben más personas de las que sólo hablan de él. Es una de las grandes diferencias que tiene con el flamenco. Muchas veces vemos como en nuestro flamenco los que lo entienden no lo pagan y los que lo pagan no lo entienden. Es curioso cuanta similitud tienen tanto en los hábitos de consumo como en el de compra. El vino de Jerez se valora más fuera de Jerez incluso fuera de España que dentro. Aunque en beneficio del jerezano hay que decir que el ochenta por ciento del vino fino que se vende en España se consume en Jerez. Alguna marca más que otra pero por ahí van los "tiros". En ocasiones le pasa como al flamenco que como no sea gratis no se consume. Otra cosa son los vinos de sacristía y el flamenco gran reserva que si tienen su público y su mercado de aquellos que quieren saborear tranquilos y de cerca las bondades y la magia de esta cultura tan especial y única que tenemos en Jerez como son el vino y el flamenco, entre otras.

Ahora que ha llegado un poquito de frío a la campiña podemos saborear un excelente caldo llamado mosto que va acompañado de unas vistas y un entorno único. Aquel al que le guste disfrutar de este líquido elemento que lo haga con respeto y moderación pero siempre de pie, en trago largo y que se lleve un poquito de comida, por ejemplo, unos chicharrones -no hace falta llevarse un camión como hizo Miguel el viernes- pero que ese lleve algo por lo que pudiera ocurrir. Buenos sitios, escondites o "bugíos", donde sólo se vende mosto, sin comodidades de ningún tipo, sólo las que te ofrece el campo y las preciosas vistas de la campiña son, por ejemplo, 'El Puska' -cuidado con los perros- no por nada sino porque se comen los chicharrones como te descuides. También 'La Confitera', carril paralelo al 'Puski' y que cierra tempranito sobre las 15 horas pero hay gloria bendita en sus botas. Igualmente está 'La Carrandana' donde puedes pedir un poco de chacina variada si te sientes dominado por el mosto o empiezas a tener pesadillas por haberte olvidado de llevarte algo de comer. Un poquito más 'sofisticado' es el 'Cerro del Arte' con nuestro líder y querido amigo Manolo Lugo -director general del arte y las buenas maneras- donde además de buen mosto hay una plancha en la que te puedes hacer unos filetes llegado el momento de la "hambruna". En todos ellos es costumbre también quedar en la primera visita con los que allí te encontraste para hacer en la siguiente un menudo o un ajo caliente, por ejemplo. Estas referencias que he citado, sin olvidar otras, son santos lugares del mosto. Donde cualquier persona con un poco de ganas de respirar aire puro, beber esencia del vino de Jerez en sus primeras manifestaciones y tener una buena charla con amigos y visitantes debería comparecer por imperativo legal y en caso contrario aplicarle el 155 y vaya usted condió.