Al final y gracias a los Reyes Magos de Oriente no llovió durante la cabalgata, todo estaba previsto hasta donde se puede prever. Los errores los cometen los que toman decisiones, los que se mojan -nunca mejor dicho- y esa fue la decisión, adelantar una hora la salida de la cabalgata y fue bien. Mañana que la tome otra u otro y ya se verá. Que se puede mejorar, seguro que sí. Por lo tanto, bien, el balance positivo en este asunto. Peor le fue al iluminati que decidió hacer la Fiesta de la Bulería en el Mamelón y gratis. Felicidades a las fuerzas de seguridad por cuidarnos durante estas fiestas de Navidad. Muchas veces no sabemos lo importante que son cuando pasan desgracias y nos ayudan. Sobre todo cuando no pasan tragedias porque están ahí siempre velando. Gracias. Todo empieza, nada acaba. Empieza un año con buenas perspectivas para Jerez viendo el interés que generamos en cada una de nuestras costumbres y nuestra cultura. Cuando nos demos cuenta tenemos el calendario prácticamente lleno. Repleto de expectativas para seguir creando esa industria cultural atractiva que genera turismo. Indicadores tenemos suficientes para ponernos las pilas y que la 'zambomba de Jerez' no sea, al final, un invento de otro pueblo o ciudad más intenso en sus propósitos. La zambomba es netamente jerezana y llevando sus correspondientes instrumentos, música y gastronomía, no hay nadie que nos la quite. La Navidad jerezana, en todo su conjunto de ricas propuestas, es única. Genera un atractivo de tal magnitud que debemos consolidar y fidelizar a todos los visitantes que ya llevan viniendo algunos años. Más aún cuando la Navidad del ya pasado 2017 ha sido un auténtico espaldarazo. Aviso a navegantes…

En breve tenemos en el calendario otra propuesta generadora y muy consolidada con 20 años de experiencia demostrando su eficiencia, rentabilidad económica y social. Me refiero al Festival del mundo más importante en su sector: el Festival de Jerez. Termina el Festival y tenemos otro indiscutible y exclusivo reclamo turístico y dinamizador de la economía jerezana como es nuestra Semana Santa. Sin quitarnos a penas el capirote nos vamos al Gran Premio de Motociclismo. Creo que sobran las palabras sobre cuánto peso e interés tiene esta cita para nuestra ciudad, ¿verdad, Juan Baquero? -"Qatarí que te vi"-. Quién sabe si la Fórmula 1 volverá algún día a Jerez.

Sin salirnos del circuito nos vamos a la Feria del Caballo. Nadie puede poner en duda la capacidad y el atractivo de este encuentro internacional donde el caballo debe recuperar su esencia. La Feria de Jerez -es muy recomendable- debe ser revisada de extremo a extremo, renovando para empezar el criterio de asignación de módulos y casetas. Debe adaptarse a los tiempos que corren porque parece que los pliegos de requisitos y condiciones son todavía los que hizo Pacheco. A mi modo de entender, debería ejecutar este año esa idea de aglutinar peñas flamencas en un mismo espacio, zona, trayecto, calle o como mejor convenga para poder, en la medida de lo posible, disfrutar de este bendito arte que da la tierra jerezana y que tantas personas de fuera y de dentro reclaman. El flamenco es un aliado muy interesante turístico también en la Feria de Jerez. Y terminando la Feria de Jerez, con las comuniones por medio, llega el Rocío. Esta romería, aunque se hace extensiva a toda Andalucía y prácticamente a España entera, guarda una complicidad intensa con Jerez, que también genera industria. Seguidamente otro evento: el Salón Internacional de los Vinos Nobles, que en 2018 se celebrará del 3 al 5 de junio y que es el único dedicado exclusivamente a los vinos generosos, licorosos y dulces especiales, a la sazón capaz de atraer las mejores casas internacionales de vinos y con ellas alojamiento en hoteles, gastronomía y visitantes. Sabiendo que una persona fuera de su ciudad es cuando más dinero gasta.

Sin darnos cuenta llega el verano donde una rica programación artística se va consolidando. El Festival Tío Pepe se muestra, con merecido 'roneo', como una extensión de alta calidad a nuestra programación de espectáculos. En el Alcázar tiene lugar una larga lista de propuestas de espectáculos donde también habitan los famosos Viernes Flamencos. Terminando agosto llegamos de un salto y sin movernos de la zona de la Alameda Vieja a la Fiesta de la Bulería.

Nada más terminar, encontramos la Fiesta de la Vendimia, que habría que hacérselo mirar para continuar en la línea de completar, rematar, un gran calendario de posibilidades para Jerez, para su empleo y su bienestar. Porque nada más terminar la Fiesta de la Vendimia, entramos en octubre. Sus fiestas de otoño cuando ya llevamos dos meses ensayando para las zambombas. ¡Señores y señoras ya está aquí de nuevo la Navidad! Empezamos. Para que después digan que no somos trabajadores y emprendedores y vaya usté condió.