Es tan grande y tan positiva la Semana Santa de Jerez que nada tiene que envidiar, todo lo contrario, a la de Sevilla por ejemplo. Si tomamos alguna referencia importante y parecida es la Semana Santa de Sevilla. Por similitud, hábitos y muchas razones. Porque es la capital de Andalucía y porque es la ciudad que goza de la influencia y trayectoria más representativa cofradiera. En definitiva de la imaginería barroca andaluza. Época que dio lugar a la hoy día manifestación más intensa de creaciones artísticas religiosas. A los escultores, orfebres, tallistas. Artistas mas notables podríamos decir. Y eso sin duda genera que se concentre en esa ciudad un rico patrimonio artístico y cofrade. Patrimonio que le hace ser la referencia más importante. Quizás por nuestra cercanía tenemos muchos parecidos. Quizás por la influencia de la diócesis en aquella época. Lo cierto es que Jerez no tiene nada que envidiar a la "madre y maestra". A la Semana Santa sevillana. Jerez posee un rico y valioso patrimonio cofrade que en ocasiones supera al sevillano. Patrimonio artístico que en muchos casos adquirimos de ellos y en ocasiones intentaron recuperar. Por ejemplo, el paso de misterio de la Santa Cena de Jerez era el antiguo del Cachorro de Sevilla o el palio del Desconsuelo de Jerez era de la Amargura de Sevilla. Por poner otros ejemplos en forma de anécdota, el anterior conjunto escultórico del paso de la Sentencia de la Yedra (Jerez) era el antiguo del Sentencia Macareno (Sevilla). El actual paso de misterio , tan bonito e impactante, del Señor de la Sentencia de la Yedra fue el boceto, el proyecto para el Sentencia de Sevilla (que finalmente no se llegó a hacer nuevo sino que se restauró el que siguen conservando desde siempre). Por poner otro ejemplo, si observamos la similitud del Palio de la Esperanza Trinitaria de Sevilla es exageradamente parecido al Palio de la Esperanza de la Yedra (siendo el de la Yedra anterior ). En definitiva, a día de hoy no tenemos que hacer mucho esfuerzo para ver como es la relación entre Jerez y Sevilla en este menester cofradiero. Rico e históricamente positivo para ambas ciudades.

Pero, ¿dónde quiero llegar con esto? Pues que conociendo la inigualable propuesta sevillana que sin duda es incomparable con el resto. Si yo fuera turista y quisiera ver la Semana Santa andaluza no dejaría de venir a Jerez por muchas razones. Porque como hemos dicho la calidad artística no tiene nada que envidiar. Porque es mucho más cómodo Jerez. Se pueden ver las cofradías mucho mejor y mucho más cerca. Las distancias son infinitamente más cortas. Y sobre todo porque no hay que esperar a mil o dos mil nazarenos para ver dos pasos. Y si es por razones religiosas no es incompatible una con otra ciudad. Lo mismo vale hacer estación de penitencia, cultos, oficios, misas, ayunos y rezos en una u otra ciudad. Y si hace sol y buen tiempo, además, tenemos la playa a 10 kilómetros. ¡¡Y flamenco!! , ya que la saeta es un estilo flamenco exclusivamente interpretado de una forma en Jerez .Para el turista no tiene coste pues lo escucha a pie de calle sin tener que sacar ticket o entrada. Por lo tanto Jerez se convierte en un atractivo único y diferenciador para el turismo cofrade y para aquellos que no son cofrades pero aprovechan las vacaciones de Semana Santa. Con unos recursos excelentes dentro de mercado, con capacidad potente para generar economía y empleo en la ciudad. Para los derrotistas les invito a que se fijen en la importante labor de las hermandades en este sentido. Nuestra Semana Santa es muy importante para Jerez como hemos podido observar seas o no seas cofrade y, o religioso . A todo esto, conste mi reconocimiento a Sevilla como la mejor referencia en el arte y manifestación cofradiera. Conste también el valor y mérito de Jerez que se ha impulsado y crecido en cantidad y calidad cofrade hasta llegar a un punto de no tener nada que envidiar a Sevilla por seguir con el ejemplo. Esta es una resumida visión de la Semana Santa de forma objetiva. Observada desde el punto de vista del que la vive como una semana de turismo, una semana cofrade o bien la Semana más importante del cristiano al que no es obligatorio que le guste lo cofrade. La pregunta es: ¿Sabemos vendernos bien? Con esta visión creo que todo es compatible y "convivible" desde el respeto y la empatía. Así hay sitio para todos y "vaya usted condió".