Menos excusas y más inventiva

Cuando uno tiene justificar su programación en la reducción presupuestaria algo falla. O no se tiene la conciencia tranquila de lo que se está haciendo o simplemente no se da más de sí. En menos de una semana el Ayuntamiento, en concreto Cultura, ha hablado de lo que podría haber sido, pero no ha podido ser, o sea, rollo. Evidentemente, que la Fiesta de la Bulería iba a cumplir 50 años en 2017 era algo que se conocía de antemano, por eso, si en el Ayuntamiento hay expresamente creada una unidad del flamenco, no entiendo por qué no se ha ocupado de prepararla cuando ha tenido un año entero para hacerlo. Habría que recordar al Consistorio que existen patrocinios, empresas con las que se contactan para sufragar parte del presupuesto, el presupuesto entero o simplemente algún acto colateral, pero ni eso. Lo fácil es decir que íbamos a hacer pero no lo hemos podido hacer porque no hay presupuesto.

En estos tiempos que corren, donde la austeridad y el retraso administrativo colapsan el Ayuntamiento, sería bueno manejar la inventiva, como lo hacía el propio Juan de la Plata y su equipo de colaboradores para sacar adelante cada una de las primeras fiestas de la bulería.

Además, es curioso que se diga que no hay presupuesto, porque 100.000 euros para los tres días que se anuncian y teniendo en cuenta que este año sí que se van a optimizar recursos (lo denunciamos el año pasado por estas mismas fechas, señalando que era absurdo, en un Ayuntamiento endeudado, utilizar dos escenarios, Alcázar y Alameda Vieja) creo que es bastante. Si realmente el actual gobierno municipal se da golpes en el pecho con eso de la transparencia, no estaría mal que se publicasen con pelos y señales en qué se desglosan esos 100.000 euros. ¿Qué cantidad se va en contratación de artistas, por ejemplo? ¿Y en promoción?

Dejando a un lado el tema económico, echo de menos algo distinto en este cartel, y ya no hablo de artistas concretos sino de algo especial por lo que se celebra. Sé que a lo largo de las últimas décadas el debate sobre la idoneidad de los que iban y no a la Bulería siempre ha estado ahí, pero entiendo que para celebrar 50 años, sí 50 años, el planteamiento debía haber sido otro, por lo menos de respeto hacia los que tanto lucharon por convertir en lo que es hoy día esta fiesta. Que no se olvide que la Cátedra, encabezada por Juan de la Plata y Manuel Ríos Ruiz, por citar a los más reconocidos, crearon esta cita para ensalzar el cante de Jerez e incluso instauraron la Copa Jerez para defender a la bulería corta jerezana, que en aquella época perdía terreno frente al cuplé. Por eso, el homenaje a Camarón no pega ni con cola. Ya lo han hecho muy bien en San Fernando para que ahora vengan a vender motos insulsas en Jerez. Pero claro, cuando todo se convierte en política... Valorando positivamente el apoyo que se ha dado a los jóvenes, por cierto que 'Suena Jerez', al contrario de lo que dice Camas no se ha exportado a ningún lado, echo de menos a gente concreta, gente que durante años han vivido y sentido lo que era la fiesta. Los tiempos cambian, me dirán ahora, pero a veces echar la vista atrás también te da una perspectiva distinta. Una pena.