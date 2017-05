Estaba yo aquí pensando que el azul es azul y el rosa es rosa. Al menos para mis ojos. Lo mismo otra persona piensa otra cosa, aunque no es lo normal. No obstante, no sabría decirles quién tiene razón. Recuerdo cuando un profesor de facultad le dijo a mi amigo que por pensar algo parecido a esto era reduccionista. Curioso. Sobre todo porque mi compañero dijo que no sabía si siempre el buen tiempo era cuando llovía o cuando hacía sol. Está claro que desde nuestro prisma, el buen tiempo es cuando hace sol. Ahora bien, no sé si en otra cultura quizás... Por lo tanto, no sería siempre. Tampoco estoy muy seguro de quién lleva razón. Mi amigo siempre me pasa al otro lado de las cosas. Es empático. Intenta pensar siempre como el diferente. Defiende cosas en las cuales no cree por el simple hecho de hacer reflexionar al contrario. Y él vuelve a pensar. Por eso mi amigo rechaza lo objetivo y cuando le dictan no escribe; piensa. No sé si me explico. Y eso que mi trabajo es explicar. Feliz Día de la Libertad de Prensa.