Lo extraño me mola

Me está gustando mucho 'Stranger things'. Ea, así, del tirón. Y no diría nada más. Lo dejaría aquí para que usted, lector, si todavía no sabe de qué serie le hablo, bichee por ahí y la descubra. Me parece una propuesta totalmente diferente a la oferta que tienen en cartera las plataformas multimedias de hoy, se sale de la norma por su estética y por recuperar un género como la ciencia ficción, tan olvidado (creo) en las series actuales. Ambientada en los 80, engancha (al menos a mí) desde el primer capítulo, y así lo respalda buena parte de la crítica especializada. A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña (llamada Once o 'C') muy extraña. Todo muy extraño y a la vez tan familiar, que nos traslada a un tiempo en el que éramos niños como los protagonistas, inquietos y aventureros. Un tiempo que parece regresar, aunque sea por unos 50 minutos cada capítulo, y que no estaría mal revisitar.