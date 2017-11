Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló que el gobierno del ayuntamiento sevillano de Castilleja de la Cuesta decidiera en 2016 la exclusión del orden del día de un pleno de varios puntos propuestos por un grupo político que nada tenían que ver con la política local. En aquel caso se dejaron fuera mociones sobre la situación de la educación andaluza y sobre las titulaciones hipotecarias, una decisión que ha sido ahora respaldada por el Alto Tribunal andaluz ya que entiende que el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia por lo que no está obligado a debatir sobre ellas. Sería de agradecer que en Jerez se aplicara el fallo y evitara así alargar en exceso los plenos municipales, que en algunas ocasiones han superado las siete horas de duración por asuntos que poco o nada pueden hacer los munícipes que debaten, en ocasiones con una fiereza y firmeza que no suelen aplicar en las propuestas de ámbito local donde sí tienen poder de decisión. El TSJA ha marcado el camino, solo queda seguirlo.