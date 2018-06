"¡cantar de la tierra mía, / que echa flores/ al Jesús de la agonía, / y es la fe de mis mayores!" Pues sí, cada año que pasa los españoles van circunscribiendo la religión a creencias de las personas mayores. En febrero de este año los españoles se declaraban católicos un 67 %, y no creyentes y ateos sumaban un 26 %. De los definidos como católicos, el 60% casi nunca acuden a misa. La juventud se declara como "no creyente" de forma mayoritaria, y sólo las edades de más de 55 años se declaran mayoritariamente creyentes. El 93% de los encuestados declaran que se educaron en la religión católica. España va dejando poco a poco de ser católica, no hace falta que lo dijera D. Manuel Azaña en 1931, sino que a pesar de más de cuarenta años, la educación nacional católica ha sido ineficaz. No entiendo que condecoren a imágenes con bastones de mando y medallas del mérito, ni con fajines de general a las vírgenes dolorosas andaluzas.