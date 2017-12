El fenómeno tabarnia

Desde hace días en este país existe un nuevo concepto geográfico: Tabarnia. Por si hay alguien aún no se ha enterado, este término representa a una extensión de terreno que ocupa parte de las provincias de Barcelona y Tarragona donde los partidos constitucionalistas obtuvieron más votos que las formaciones independentistas en las pasadas elecciones al Parlament. Fruto de ello, una supuesta plataforma ciudadana de la que se desconocía su existencia hasta no hace nada ha salido a la palestra para atacar al secesionismo con su misma lógica, reclamando la independencia de este territorio en una Cataluña independiente. El término ya es 'trending topic', en Google hay más de un millón de sitios que hacen referencia a ello, la Wikipedia ya la recoge y no hay tertulia política que haya recurrido a esta idea para seguir hablando del procés. Pero lo cierto es que es una muestra más de cómo las redes sociales han cambiado el sistema de juego donde cualquiera, con algo de ingenio, puede convertirse en un fenómeno viral, para lo bueno y para lo malo.