A la feria con...Donald trump

Vaya sorpresón. Me habían dicho que iba a tener que acompañar en su visita por Jerez a alguien muy importante, y yo, que tengo un concepto de la importancia así como de andar por casa, me figuré que iba a tener que enseñarle la Feria a Joaquín, el del Betis, o a alguien por el estilo. Pero cuando lo vi bajar del avión, con ese tupé que parece hecho de algodón dulce, tan coloradote, y con un sombrero cordobés que le sentaba como un tiro, pensé que menuda la que me había caído a mí teniendo que llevar al presidente de los Estados Unidos a la Feria. Pero qué va. Lo pasó pipa.

De camino al Real no paró de pegar alaridos, montado en el coche de caballos que nos llevó desde el aeropuerto. Disparando con el dedo a todo el mundo, como si atravesara Arizona en diligencia, soltó un montón de burradas contra los apaches y ya de paso contra los demócratas. Se bajó como quien acaba de espantar una manada de búfalos y ya una vez acomodado en la caseta del Diario, se lio a hacer preguntas: ¿Cuánto vale este rancho donde celebráis la Feria? ¿Por qué van las mujeres vestidas de criada y los hombres de mayordomo? ¿Desde cuándo los españoles hablamos igual que los venezolanos?

Le encantó el vino. No el fino, claro -que escupió tal como se lo sirvieron- pero sí que se volvió loco con la versión del rebujito que le traje: cocacola, hielo y pedro ximénez por un tubo. Ya se pondría contento con el invento que, nada más pimplarse un par de jarras, se animó a bailar sevillanas como un cuáquero poseso (y en versión claqué, naturalmente.)

Le tuve que dar esquinazo cuando nos cruzamos con la alcaldesa -que iba flanqueada por un par de charros del mismo México DF- y empezó a chillarles que no nos preocupáramos, que lo estaba pasando tan bien que ya ni piensa levantar el muro ese en la frontera que hay entre Jerez y su país. Pues nada, chato.