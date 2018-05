Melania Trump

No es muy habitual ver señoras con abrigos de pieles caminando por la Feria, y mucho menos verlas de esa guisa por la zona del botellódromo o en la parte de los cacharritos. Pero como Melania está muy implicada últimamente en cruzadas solidarias que afectan a la gente más joven, allá que se largó la otra noche a hacer una expedición por el mundo de los descampados, sorteando como podía los charcos producidos por el deshielo de los cubitos y andando con mucho tiento para no tropezar ni con las botellas vacías ni con sus consumidores más perjudicados.

Al fin y al cabo en ningún sitio se ha leído que sea incompatible llevar un visón de cien mil dólares y ser a la vez un poco choni.

En declaraciones hechas para una televisión local, aseguró que le hacía muy feliz haber podido venir a México (eso es lo que dijo, sí) pero que no entendía cómo es que el vuelo se le había hecho tan largo. Dijo además que le encanta escaparse cada vez que puede de la Casa Blanca, ya no solo por el gusto de hacer turismo humanitario, sino porque así no se tenía que cruzar por los pasillos con su marido, que al parecer no duermen juntos desde la última vez que fueron al cine a ver una de Woody Allen.

En su afán por llevarse souvenirs para Estados Unidos, nos volvió a sorprender la primera dama con su naturalidad a la hora de preguntar precios. Señalando la caseta de González Byass, preguntó:

-¿Qué cuesta ese merendero, que me vendría que ni pintado a la vera de la piscina? ¿Y la plaza de toros? ¿Sale muy cara si la pago a tocateja? En Manhattan quedaría divina junto a la Torre Trump.

Como le aclaré que no estaban en venta, cambió de opinión:

-Vale, entonces solo compraré un poco de fino de la cooperativa y algo de San Miguel.

-¿Algo de San Miguel? No creo que en el aeropuerto permitan pasar con cerveza.

-No, si yo hablo de la iglesia, que me encantó el retablo y este año dicen que se va a llevar muchísimo el barroco.