El filón de camarón

Veinticinco años después de su muerte, Camarón de la Isla sigue generando ingresos. Y ya no hablo de los derechos de autor, royalties u otro tipo de beneficio para la familia o productores de la época en concepto de creación artística, sino lo que a día de hoy sigue produciendo en torno a su figura. En estos días en los que se conmemoran los cincos lustros de su muerte, numerosos artistas y empresas se frotan las manos gracias a lo que todo ello está propiciando. Para entendernos, desde hace unas semanas y seguramente hasta final de año veremos infinidad de eventos relacionados con su muerte, que van desde conciertos homenajes a espectáculos que le recuerdan. Es una conmemoración alternativa pero que ha generado trabajo a muchos artistas y productoras management, que han visto en esta efeméride el filón perfecto para llevar algo de dinero a sus cuentas. He ahí la grandeza de una figura que no sólo internacionalizó el flamenco hasta cotas inimaginables, sino que hoy día, sigue siendo un verdadero tesoro.