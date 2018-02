El flamenco y Flandes

En el mercado me aborda un ciudadano, y me hace la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con los gitanos, con los flamencos y Cataluña? Le digo: ¿Qué ha pasado?. Pues que los gitanos están apoyando a Puigdemon y la independencia. Le explico seriamente que "los flamencos" que apoyan al presidente cesado son de un partido mayoritario de Flandes, región de Bélgica que está gobernada por un partido que pretende la separación de Bélgica. No son los "flamencos" de nuestra música universal. Flandes es una región menor en superficie que Valonia, pero mucho mas poblada. Valonia es de habla francesa y Flandes de leguaje neerlandés. Valonia era la región mas próspera de Bélgica. Todas las empresas textiles francesas, y del carbón de la región Nord de Francia, se marchó a Flandes, colindante, y creció en riqueza. Ahora no quieren compartir su riqueza. Flandes está gobernada por la derecha nacionalista, Valonia de tendencia progresista. El gobierno de derecha de Flandes tiene mucho interés político en Cataluña.