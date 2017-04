La foto es la foto. Sí, una frase simple que parece no decir nada, pero que en realidad lo es todo. La foto es sinónimo de 'roneo'. Con la era digital, inmortalizar un momento es mucho más fácil si cabe, ya que solo hay que apretar un botón. Ayer, durante la visita de Cospedal, me llamó poderosamente la atención que hay gente dispuesta a 'morir' por una foto. Y digo 'morir' por no llamarlo 'matar', que también. Mintiendo y diciendo que están trabajando, cuando todos saben que es mentira, en este 'roneo ' de la foto ya no hace falta ni salir: con haber apretado nosotros el botón nos vale. Da igual molestar a los profesionales, lo único que importa es decir: "Yo estuve allí". Aquello de "yo me hice una foto con tal" también importa, pero eso a quien le interesa que lo digas es al político. Pregunten por la calle Bizcocheros si ayer alguien se ofreció a coger bolsas aunque no saliera. A todos les importa la foto. Si no, para qué iban a ponerse los costales por debajo de los ojos algunos, si no se ve. Luego en la foto sí.