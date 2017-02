Dos frentes claves

La Junta de Andalucía tiene abiertos dos frentes en asuntos clave para la sociedad andaluza y para el partido que gobierna esta comunidad desde hace décadas: el PSOE. La sanidad y la educación han sido siempre dos referencias de la gestión socialista y ambas se están derrumbando por la falta de presupuesto. Sin dinero es imposible darle al ciudadano una sanidad y una educación de primera categoría. El cinismo de la Junta en temas sanitarios ha sido tan enorme que no pocos se han llevado las manos a la cabeza cuando escuchaban la frase -más bien el 'mantra'- "no se ha recortado". El truco, como bien saben, radicaba en no renovar contrato alguno, lo que es una forma muy peculiar de recortar. En educación la cosa va de mal en peor. Ya no es ni por el informe PISA, que a fuerza de ponernos colorados ya ni nos asombra el bofetón anual que nos llevamos en plena jeta. Es que sigue habiendo críos pasando frío en el 'cole'. ¿Andalucía es el norte de África? Pues va a ser que sí.