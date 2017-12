Seamos serios: en esta bendita tierra nos tiramos todo el invierno tiritando. Y es que para cuestiones de fríos tenemos más excusas que un político trincado en un 'dejavú' de hemeroteca. La primera excusa que solemos anteponer a nuestros contertulios es que "en Jerez apenas hace frío tres días", lo cual no deja de ser una mentira más gorda que la locura de Puigdemont. La segunda viene a significar que "con una mesa camilla se pasa el invierno estupendamente", pero para que fuera absolutamente cierta habría que tirarse todo el invierno con las enaguas por encima, lo cual no es posible pues hay vida fuera de la mesa. La tercera hace referencia a que nuestras casas están perfectamente adaptadas al frío, lo cual vuelve a ser mentira pues las tenemos preparadas para disfrutar del fresco en verano. Un patio lleno de macetas es precioso pero no hay entorno más húmedo que imaginarse puedan. Y para terminar, cualquiera con un poco de mundo sabe que en cualquier lugar de España se pasa menos frío que en Jerez. Que si es un frío húmedo, que si... Vale, señores, consuélense y que ustedes se hielen bien.