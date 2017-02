Las fuentes

M UCHAS veces pienso que Jerez tiene más fuentes que las que puede mantener, visto el nefasto estado que éstas han presentado en los últimos lustros (y hasta los años de Pacheco me remonto). Hay que reconocer que el PP las tenía más bonitas que el PSOE, es algo de cajón, sin entrar en el peligroso juego de a ver quién la tiene más limpia. Esta polémica patética entre los dos grandes partidos de la ciudad no deja de ser irrisoria. Vamos a ver, el deber que tienen los servidores públicos es ofrecer una ciudad limpia a los ciudadanos, a esos que les votan. A esa imagen contribuyen unas aguas limpias en los estanques, superficie de la que alguien, al menos una vez a la semana, se encargue de retirar porquerías flotantes. Después llegarán las lluvias del próximo otoño y un montón de peces morirán en el Guadalete. Los periodistas nos llevaremos las manos a la cabeza sin percatarnos que su Auschwitz particular ha estado en el centro mismo de la plaza del Mamelón.