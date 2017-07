El fútbol, a economía

Elfútbol debería estar en la sección de economía. Los equipos son empresas que venden su merchandising, producen un espectáculo y pagan un sueldo desorbitado a sus trabajadores. Por mucho que te hayan dicho que es sentimiento y que levanta pasiones. Tu equipo no es tuyo, tiene un dueño. Sé que me repito, lo sé, pero no entiendo por qué hay quien no lo entiende. Y no me enfada, pero me da coraje. La simbología, igual que en otros aspectos, solo es un elemento de propaganda para inculcar a las personas un sentimiento de pertenencia al grupo (banderas, escudos, himnos...). Nada más. El club no es tuyo: es una Sociedad Anónima Deportiva (empresa) que pretende ganar dinero con su actividad. Los del Sevilla no pueden transferir su carnet por algo lógico: la empresa los vende personificados para ganar dinero ofreciendo un espectáculo. Es más, si tanto te importa 'tu equipo' no cederías tu carnet, ya que esto sería perjudicarlo económicamente. Por eso yo no cedo mi carnet del Xerez DFC, que no es empresa.