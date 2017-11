Menos golpe de pecho…y más cemento en el techo

El próximo fin de semana se celebra el 'Día de la Iglesia Diocesana' en donde se quiere concienciar a los católicos a que cada vez más ayuden económicamente a su parroquia y su Diócesis. Nos dice el Papa Francisco: " …esta es una regla de oro. Cuando la conversión llega a los bolsillos, es segura. ¿Cristianos de corazón? Todos. ¿Cristianos de alma? Todos. Pero ¿Cristianos de bolsillos? Pocos". Los católicos tenemos que ir poniendo los pies en la tierra e ir tomando conciencia que la parroquia que usamos y la Caritas de la que nos sentimos orgullosos no viven del aire, sino que de la misma manera que tu casa tiene unos gastos de hipoteca, mantenimiento, luz, agua, teléfono, seguros, sueldos, limpieza, etc…tu parroquia también tiene esos gastos y ¿quién debe afrontarlos? Pues espero que estés de acuerdo conmigo que tienen que afrontarse en primer lugar por los que disfrutamos de los servicios de la Iglesia.

En España, los católicos todavía piensan que la parroquia no tiene gastos y que la mantiene el Estado todos los meses. Lo que procede de la declaración de la renta supone ayudar en el 25% de los gastos que se tienen, y no supone que el contribuyente tenga que pagar más por marcar la casilla de la Iglesia. La Iglesia se tiene que mantener de las aportaciones de los fieles.

Es cierto que la Iglesia recibe ayudas y subvenciones del Estado, pero es también algo lógico y evidente. Si el Estado tiene una obligación de ayudar a instituciones que trabajan por la sociedad española, ¿qué institución después de la administración publica trabaja más por los pobres, excluidos, enfermos, labores educativas y ofrece el mejor patrimonio cultural y artístico en España? Creo que no hay duda: la Iglesia Católica. Por eso, y no por privilegio alguno, se subvencionan muchos proyectos a la Iglesia. ¡Vamos a dejarnos de rollos! ¿Tú que haces por sostener económicamente tu parroquia? ¿Quieres una idea? Busca a tu párroco y haz una domiciliación como mínimo de 5 o 10 euros mensuales, pero no olvides una cosa: Hacienda te devolverá el 75% de tu donativo hasta 150 euros. Ejemplo: Si das 10 euros al mes, son 120 euros al año. Hacienda te devolverá 90 euros (75%), lo que quiere decir que la aportación real a tu parroquia serán 30 euros al año, es decir 2,5 euros al mes.

Amigo y hermano, y le hablo a muchos católicos que pueden permitirse esa domiciliación sin que se arruine su economía: la parroquia necesita de tu bolsillo para mantenerse , como se tiene que mantener tu casa. Así que haz la domiciliación, y menos golpe de pecho y más cemento en el techo. Gracias.