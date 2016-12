El gorrón de la Lotería

Es probable que cuando usted lea este texto, ya sepa que no es uno de los agraciados por el Gordo de Navidad. Si me equivoco y ha vencido usted a los números de la suerte, tenga mi enhorabuena y sepa que siempre tendrá en mí un amigo fiel para lo que le haga falta, y que tengo un instinto de águila para ver de lejos a quien le quiere por el interés. Lo siento, cuando aparezca su compañero de pupitre de aquellos años de preescolar no se equivoque, le está intentando dar mosto por liebre (o como se diga). Recuerde dedicar una parte si el pellizco es bueno a alguna ONG. Tape agujeros antes, pague la hipoteca, cómase una mariscada y no se juegue todas sus fichas a alguna inversión de dudable rentabilidad. Por supuesto, no se lleve el dinero a Suiza, no trate de regatear al fisco porque hasta a Messi le han puesto la zancadilla. Además, su dinero entonces se convertirá en un apunte contable en un idioma que usted no habla. El dinero se debe quedar aquí. Y si por lo menos quiere invitar a una caña o a un Porsche al periodista que aparezca a cubrir la noticia a las puertas de su administración, mejor.