La habitación de las invisibles

Me cuelo en una habitación ajena y reconozco los valores plásticos de mujeres que emergen del silencio, entre los colores, los pigmentos, el algodón y el cristal. Podría haber sido una habitación compartida, pero no.

Paseo y miro en la muestra 'Una habitación propia'. Los visitantes de las salas de exposiciones somos descarados mirones de trastiendas ajenas. Busco el mundo en el que vivo entre los lienzos, las tablas y los papeles colgados en la sala Pescadería Vieja de Jerez. La terrible soledad de una tal Virginia (óleo de Carmen Chofre) me mira desde el centro de la sala. Insisto. Las mujeres artistas se miran así mismas. Me pierdo en el laberinto infinito de sugerencias de un Sin Título (un acrílico de Magdalena Murciano). Hace tiempo entendí ese deseo formalista de no poner nombre a las cosas. Persisto y remiro y crece en mí la impresión de que si las mujeres son invisibles el mundo también parece serlo para estas.

Hay excepciones, solitarias pero singulares. Entre las artistas ser escultora es todavía un desafío más increíble, más invisibilidad si cabe. En las obras de Luisa Porras sí está el mundo que se cuela como un desafío por sus ventanas entreabiertas. Las de Luisa son obras conceptuales de factura pulcra y realizadas con materiales cotidianos y hasta humildes. Sus esculturas en la sala son incisivas punzadas en el silencio de las invisibles que hablan de otras invisibilidades, de mujeres fantasma sin rostros, de gigantas como la vergüenza a la que aluden, sin cara y sin nombre. La escultora se ha permitido el sueño poético de sustituir los ojos sumisos que envuelve el burka por espejos en los que podrían reflejarse los nuestros. Pero tampoco estarán. Nos gusta mirar para otro lado. Si acaso podemos tener momentáneamente sentimientos de culpa. La culpa es el nombre de su otra escultura. Conceptual, sublime minimalismo (si esa concepción del arte existe todavía) de algodón y cristal. Si acaso una lágrima negra, o la última gota que ha colmado el vaso de lo injustificable.

Tanto como lo es que llegue marzo y se revitalice el reclamo redundante de la mujer trabajadora, tal como refiere la poetisa Pepa Parra, incansable y persistente versificadora por la visibilidad, y rostro de mujer de la poesía jerezana contemporánea. A ella se debe el texto que introduce el catálogo de la exposición. Pero la escritora fue también invisible para las organizadoras del acto que ni siquiera la mentaron durante la inauguración de la muestra. Pepa espera que las mujeres sigan creando desde la independencia y la libertad todos los días del calendario.

Fuera en la ciudad llueve sobre mojado. Llueve sobre los hombros de jinetes que recuerdan tiempos pasados con serviles mujeres, casi de por vida, por poco más que un trozo de pan, de abnegadas sirvientas, de silenciosas tatas, de sumisas nodrizas, de vendimiadoras con las manos rotas, de desgañitadas flamencas, de… De mujeres invisibles sin rotondas ni estatuas.