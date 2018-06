¿Dónde está tu hermano? Génesis, 4:9

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ante la matanza de palestinos que protestaban contra la ocupación de Jerusalén oriental, a donde Donald Trump trasladó la Embajada de EE.UU., declaró que: "Pruebas métodos no letales y no funcionan. Entonces te dejan con malas opciones…" Es hiriente esta afirmación de Netanyahu, porque parece afirmar que el único método que queda es la eliminación del contrario. No es posible la negociación, el acuerdo, la convivencia. En la protesta palestina en la franja de Gaza, un trozo de Palestina separado del resto, han muerto por disparos de los soldados israelíes sesenta manifestantes. Tiraban a matar, como si no fueran personas, es como la banalidad, la nimiedad, la insignificancia del mal. Anne Arendt estudió cómo en el estado nazi, se llegaron a considerar que los judíos, homosexuales, gitanos…, no tenían posibilidad de redención, y buscó la solución final: La eliminación. Netanyahu y Trump, tal para cual.