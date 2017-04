Ya huele a incienso

Me gustaría aprovechar este humilde espacio para enviar un mensaje a todos los jerezanos, les guste o no la Semana Santa. La Fe que despierta este evento cofrade desborda en todos los sentidos aquello para lo que surgió. Se vaya a comulgar o no los domingos de todo el año, como poco, la Semana Mayor es un momento especial para la ciudad. Son familias enteras saliendo a ver pasos, amigos que se reencuentran y olor a incienso y azahar. No sólo está en derecho de no pasear por la ciudad quien no lo desee, sino que nadie le obliga. Y en cambio, para muchos es un soplo de aire fresco en su cuenta corriente, porque conozco a algunos parados que se ganan cuatro perras en esta semana. A la Semana Santa no le hace falta reivindicarse con palabras, lo hace sola con los miles y miles de jerezanos que, con devoción o no, la viven. Es una muestra de nuestra cultura que pervive más o menos como la vivieron nuestros abuelos. No es un asunto sólo religioso. La Semana Santa de Jerez es puro Jerez.