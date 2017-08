Todos somos humanos

Planazo para el sábado noche, me dijo mi compañero con ironía. Yo solo me atreví a pensar que quizás una vez más me acompañara mi bendita locura, pero sí: lo que más me importaba del fin de semana era no perderme esa carrera que duraría menos de 10 segundos y en la que Usain Bolt recorrería sus últimos 100 metros en solitario. Antes de que llegara el momento y sentado delante del televisor pensé cómo sería; qué desenlace tendría la última de Bolt. Ese hombre al que cada vez que veía dar una zancada parecía que nunca se cansaría de hacerlo y siempre podría mejorar su marca, salió esta vez mal y acabó siendo bronce. Si hubiera tenido que apostar, jamás lo habría hecho por ello. Pero es que también Bolt es humano y se podía permitir fallar. Él lo sabía y no perdió la sonrisa después, a pesar de todo. Llegó el final más inesperado y una demostración de que el atletismo, cuando es limpio, es el deporte con más valores que existe. Por eso debería ser el más seguido, porque en cada competición ofrece una lección de vida que todos los niños deberían ver.