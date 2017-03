El japonés y el semáforo

Me encamino a la Redacción por Cristina, donde ayer corría una brisa cálida riquísima que anticipa esa primavera que ya se echa en falta. Me paro ante el semáforo que cruza la Porvera y me encuentro con esta compañía: un tipo con patillas enormes (parecía salido de un episodio de la recordada serie 'Curro Jiménez'), su colega (curiosamente justamente lo opuesto a él, es decir, con una vestimenta pastillero-verbenera), un japonés de visita y quien suscribe. Al semáforo aún le quedan treintaitantos segundos para cambiar de fase. No viene nadie Porvera abajo. Estoy por cruzar pero veo que el japonés permanece impávido. Logro atar a ese león transgresor que todos llevamos dentro y me digo: "Que vea el japonés que aquí también respetamos las normas". Y es que los demás, cuando llegué al otro lado de la acera, muñeco verde de por medio, ya se apuraban un café en La Moderna. A un japonés un español se lo preguntó un día. "¿Por qué no cruza?". "Pues por que está en rojo", respondió. Ese corte me lo ahorré ayer.