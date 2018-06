Unas jornadas para charlar y debatir sobre Jerez y el flamenco

En pocos lugares como en Jerez se produce una imbricación de tales dimensiones entre un arte y la ciudad que lo acoge. Se trata de una relación profunda y extendida en el tiempo que, de forma mudable, define a Jerez y al propio flamenco. Nuestra ciudad da nombre a una ingente cantidad de formas flamencas, es una marca de respeto en cualquiera de sus disciplinas y, de manera recíproca, este arte define a la ciudad y determina la vida de sus habitantes. La propia urbe, con sus calles y barrios, es parte esencial del flamenco como arte total, un patrimonio sin el que sería difícil de entender. Ahondar, charlar, reflexionar sobre las características de esta conexión entre Jerez y uno de sus patrimonios capitales es el objetivo de las jornadas que se van a celebrar en el recinto del Alcázar, los próximos jueves y viernes. En ellas se abordarán aspectos no especialmente tratados como los sociales, urbanos y patrimoniales, junto con una revisión de las características específicas del flamenco jerezano en sus manifestaciones de cante, baile y toque.

Para articular el debate sobre estos temas, se han configurado cinco mesas que van a ser introducidas y moderadas por expertos en cada una de las materias; voces autorizadas que van desde el profesor Juan Manuel Suárez Japón al arquitecto urbanista Manuel González Fustegueras, el flamencólogo Ramón Soler Díaz, el musicólogo Marcelo Gálvez y la periodista especializada en danza Rosalía Gómez. Con todos ellos hemos perseguido una mirada externa, el enfoque desde una cierta distancia, que se pondrá en oposición a la propia visión de expertos locales, una dialéctica que, de seguro, nos va a deparar conclusiones difíciles de prever, pero no cabe duda que muy interesantes. Cada una de las intervenciones de los citados irá seguida de una mesa redonda o tertulia, en la que la visión ofrecida será comentada y discutida con la participación de expertos y artistas, en su mayoría jerezanos: Angelita Gómez, Juan Salido, Manuel Lozano 'Carbonero', Estela Zatania, Juan Luis Sánchez Villanueva, Josema García-Pelayo, José Ramón González de la Peña, José María Castaño, Manuela Carpio, Pedro Garrido 'Niño de la Fragua' y Francisco Javier Jiménez Royo.

Todos los citados son tan solo una representación de las muchas voces que podían participar en estas mesas. Jerez es rica en gente aficionada y sabia en estas materias, que conciernen a nuestra ciudad y a nuestro flamenco. Por ello, porque no puede estar todo el personal que se quisiera, nos gustaría que, además de los especialistas y expertos que hemos convocado, los aficionados, aficionadas y la ciudadanía en general se sumara al gran debate que se propone. Charlar y debatir, por ejemplo, sobre los aspectos sociales del flamenco de Jerez o el entorno urbano que lo ha rodeado me parece algo novedoso que puede deparar opiniones diversas. O sobre las características del cante, un aspecto sin duda más estudiado, pero que siempre será objeto de discusión. No tan atendido ha estado, por el contrario, el toque, la sonanta jerezana y las características de su escuela, algo sobre lo que quiero poner un punto de atención especial. Este asunto ha sido trabajado, creo que por primera vez, y será expuesto por el músico y musicólogo jerezano Marcelo Gálvez, al que estamos deseando escuchar. Finalmente, con el baile nos vamos a hacer una pregunta crucial: ¿existe una escuela jerezana del baile? Entre las integrantes de la mesa existe disparidad al respecto, por lo que el debate se anuncia como muy atractivo.

Todas estas mesas, precedidas por la conferencia inaugural del profesor Suárez Japón, se van a suceder en el Alcázar de Jerez desde el jueves por la tarde, con sesiones de mañana y también tarde el mismo viernes. No hace falta inscribirse y la asistencia y participación son abiertas. Quedan, pues, todos y todas invitados. Serán bienvenidos.