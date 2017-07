Como casi todos los días, ayer pasé un rato de mi vida viendo las redes sociales. Sí, un rato bastante grande que al cabo del día supongo que sumarían al menos un par de horas. Pero no viene a cuento aquí y ahora que nos pongamos a analizar cuánto tiempo estamos los jóvenes delante de Instagram, Twitter, Facebook o cualquier otro lugar donde podemos expresarnos 'libremente' (es mi opinión). Ayer me llamaron la atención los comentarios. Entre xerecistas, fichajes de verano y tal, ayer se coló, como era de esperar, Pedro Pacheco. Me llama la atención poderosamente que un alcalde que ha entrado en prisión tenga tan buena reputación entre sus ciudadanos. ¿Clientelismo andaluz? Creo que todo esto incluso escapa a mi entendimiento. Mucha gente debería estar en la cárcel -que no es un método de castigo y no hay que olvidarlo- antes que el ex alcalde, vean el telediario hoy. Esto es un cachondeo. Si hasta formamos criminólogos y luego no están presentes en las cárceles. La justicia es un cachondeo.