Lo legal y el fútbol

El VAR o el bar. Lo que puede cambiar una v y una b. Los españoles adoran el bar, pero odian, en su mayoría, el VAR. La tecnología parece que poco a poco se introduce en el mundo del fútbol, pero es difícil saber si este método tan novedoso se acabará implantando de forma definitiva para que así el balompié sea un poco menos injusto. Es verdad que en cada partido habría que parar como unas 735 veces para saber qué decisión arbitral es correcta, pero lo legal debe imponerse. Todo esto me recuerda a ese mismo chaval que de pequeño -me refiero a cuando todavía los balonazos no molestaban en las plazoletas y podíamos jugar utilizando como portería la base de un árbol, una pared o cualquier cosa que se pudiera poner a los lados para delimitar el ancho de las porterías- hacía saltar al guardameta para medir donde acababa la portería. ¡Qué chaval tan legal! La legalidad en el fútbol... Vale, tranquilos, perdón, ya dejo de hablar de cosas legales y fútbol, que sé que a Cris, Leo y compañía les molesta.