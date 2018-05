Como en cualquier ámbito, especializarse en una determinada parcela informativa conlleva sus riesgos. En mi caso, el trato diario y directo con el político de turno te hace que, con el tiempo y por lógica humana, surja una cierta relación amistosa y de cercanía. Ahora bien, me esfuerzo en tratar de mostrar día a día que no hay que confundirlo con amistad y, ni mucho menos, pleitesía. El trato cercano ayuda sobremanera a encontrar información, a acceder a las fuentes que pueden darte la clave de un tema y, en ocasiones, a servir como el mejor salvoconducto para lograr una buena exclusiva. Eso sí, de ahí a que eso condicione el enfoque de un determinado artículo dista un enorme trecho. Es una delgada línea, lo sé, pero trato cada día de dibujarla para que la vea bien clara quien, como suelo decir, tengo al otro lado de la trinchera. En más de una ocasión en estos tres lustros que me gano la vida juntando letras algún advenedizo me ha reprochado: "pensé que éramos amigos". Su problema fue que no vio, o no quiso ver, la línea.