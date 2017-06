C omprensión lectora. Es algo que me preocupa. Leemos demasiado pero no tenemos comprensión lectora. En serio, puede que éste sea la continuación de mi último artículo donde la lectura también fue pieza fundamental, pero me preocupa. Por ejemplo, el otro día en mi cuenta de Twitter (@DomiDiaz7) lancé el siguiente mensaje: "Hay unos locos en Jerez que están votando para elegir la junta directiva de su club de fútbol. Anden con cuidado. #EstosolopasaenJerez". La ironía marcaba el mensaje, pero hubo quien contestó enfadado por sentirse poco cuerdo: "Loco tú". Me hizo gracia, porque claro que yo pertenecía a esos locos; posteriormente me preocupé. He llegado a ver gente que discutía en las redes lanzándose los trastos a la cabeza defendiendo la misma opinión. De hecho, nuestra comprensión lectora provoca que muchas veces hagamos el ridículo sin ni siquiera darnos cuenta. No basta con leer: hay que pensar sobre lo que leemos. Reflexionar en las líneas. Las letras son balas y nunca casualidad.