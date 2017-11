Parece mentira pero tener buena 'marca' es complicado. Muy complicado. Si usted, por ejemplo, montara cocinas con una eficiencia absoluta seguramente, al cabo de los años, obtendría por veredicto popular (el famoso 'boca a boca') su particular 'marca'. Hay quienes desempeñan su labor día tras día y no consiguen tenerla. La 'marca' te caracteriza y te separa del resto. El cliente sabe que si acude a tal o cual negocio se va a comer unas croquetas como las que hacía su difunta madre, le van a reparar el coche con absoluta eficiencia o le van a eliminar esa molesta verruga sin apenas dolor. Es la 'marca'. Y la 'marca' se paga. Todos, queramos a o no, somos esclavos de esa distinción que nos eleva a los altares o nos sume en las cloacas. Tan sólo hay que entender un aspecto: para que una 'marca' funcione hay que echarle muchas horas de trabajo. Gratis y sin esfuerzo no llega absolutamente nada. Es por ello que ante una buena 'marca' hay que rendir pleitesía.