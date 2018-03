Hoy es 10 de marzo. No es ni el Día de la Mujer ni el día de la madre, ni ninguna efeméride especial. Pero es hoy cuando te lo dedico. Porque tu día es el 8 de marzo, el 9, el 10 y todos. En demasiadas ocasiones has tenido que respirar hondo y seguir adelante, agarrando bien fuerte las manos de los que te rodeamos para no dejarnos caer a ninguno. Pocas veces te he visto llorar y afortunadamente sigo disfrutando a diario de tu risa. Despistada y paciente. Tan diferentes y ahora tan iguales. Por puro amor te dedicaste a nosotras y ahora dejas una gran parte de tu rutina por él. Y es él el que ahora me ha enseñado a quererte aún más si cabe, porque lo cuidas, lo mimas, lo educas cuando sus padres no podemos. Reconocer a la mujer trabajadora, familiar, intelectual, luchadora no es cosa de un día. Es de todo el año. Y tú has sido y sigues siendo un ejemplo. Hoy no es el Día de la Mujer ni se celebra ninguna efeméride especial. Pero hoy te lo dedico. Hoy, para mí, también es tu día. Gracias mamá.