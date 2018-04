Ese máster no vale

Ahora resulta que la Sra. Cifuentes tiene un máster de dudosa reputación. Unos estudios que parece ser no los ha obtenido de forma "políticamente correcta". Gracias al lío que se ha montado -y que algún "fontanero" de un partido político (el suyo o el de la oposición) habrá hurgado autoproclamándose el gran genio de la época- no ha conseguido otra cosa que destapar la "Caja de Pandora y Pandoro". Porque ahora se van a destapar todas las vergüenzas de un mecanismo consolidado en determinados estamentos universitarios ahora cuestionados pero que no eran ni para algunos miembros de las fuerzas de seguridad un asunto desconocido. Así se está denunciando y publicando en determinados medios y es comentado en "comités de investigación" organizados sobre la marcha a la hora del desayuno y la sobremesa. "Se les acabó el chollo" he llegado a ver circular por algún whatsapp. Es cierto que la Sra. Cifuentes se defendió con vehemencia viniéndose arriba en la suerte de acusaciones iniciales. Quizás se tenía que haber templado echando balones fuera, como hacen cada día en la actividad política, y decir que ella simplemente tenía un título que había obtenido legalmente y que si alguien tenía dudas que fuera a la Universidad. Pero claro está que la Universidad en cuestión, parece ser, que también tiene sus propias dudas. En fin que ahora nos encontramos que la Sra. Cifuentes -que no la del Casino- se encuentra en posesión de un título que no le hubiera servido para nada salvo para pasar este mal trago, quebrar la confianza y dejar en evidencia un sistema que para cualquiera de los ciudadanos cuesta la misma vida. Me refiero a estudiar y financiar. Es un mal ejemplo y pone de manifiesto que algo está (sigue) podrido. En realidad todos están siendo un poco "yonkis del poder y del dinero". Lo que ha dejado bien claro todo esto de la Sra. Cifuentes es que existe muy probablemente una maraña de títulos "universitarios" que se han conseguido no sólo por ella, si no, parece ser, por una gran variedad, tipología e ideologías de personas de distintos partidos y profesiones. Estoy convencido de que aquí van a rodar cabezas y van a caer más de unos cuantos que han conseguido méritos y ascender profesionalmente beneficiándose de estudios no cursados o cursados de forma irregular. Por lo tanto, puede ser que la Sra. Cifuentes sea la menos afectada o perjudicada por un fraude que si a ella no le ha supuesto más que presumir en reuniones diciendo" yo tengo un máster" a otros y, lo veremos pronto, les va a costar el abucheo del público y su puesto de trabajo. A no ser que como ya hemos visto en otras corruptelas de "ERE's y Malayos" se quede todo parado cuando toque donde no tiene que tocar y vaya Ud. condió…