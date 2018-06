Hasta el 40 de mayo

No te quites el sayo dice el refrán. Pero ya hemos rebasado esa fecha hace algunas horas y la tendencia no es calurosa. Suben las temperaturas pero no hasta ese calor que te hace coger la nevera y la toalla para irte a la playa. Recuerdo los años pasados y, en este fin de semana de junio, hacía bastante calor incluso por las noches. Ya en Semana Santa y Feria la costumbre era irse a la playa. Es decir , que en estas fecha de 10 de junio ya las jerezanas y muchos jerezanos teníamos colores morenos muy propicios pero todavía a día de hoy predomina el color blanquito en nuestros rostros pálidos. He llegado a escuchar estos días serias quejas de los más extremistas con esto de ir al playa que se indignaban por el hecho de no poder acudir a nuestra maravillosa costa gaditana. Estos días, hablando de este tema del tiempo que es frío y lluvioso para estar tan avanzado y cercano el período estival, bromeábamos cuando en vez de ir a un chiringuito en bañador a comer sardinas y pescados de la bahía, aliños o gazpacho rico y esos manjares fresquitos que nos ofrece la gastronomía de nuestra tierra proponíamos vestirnos con los abrigos de invierno e ir a comer una berza con todos sus avíos y de postre alfajores y pestiños o roscos de vino. De hecho el viernes escuché a más de uno al despedirse decir " feliz año nuevo a todos". En todo caso, el agua que ha caído este invierno frío y duro en cuanto a lo climatológico es una bendición porque saliendo del verano pasado y llegando el otoño los pantanos estaban secos y las previsiones de abastecimiento no eran muy halagüeñas. Son muchos los que dicen que ahora llegará el calor de forma intensa con altas temperaturas, que pasaremos de este tiempo frío e inestable al otro extremo de altas temperaturas. La verdad es que las páginas que ofrecen previsiones del tiempo hasta catorce días no contemplan temperaturas por encima de los 28 grados de media en próximas fechas. Así que estaremos a lo que venga porque no nos queda otra y aprovechar el tiempo que sea porque "nunca llueve a gusto de todos" y ahora habría que decir :"no hace calor cuando uno quiere". Podríamos entender que como el temporal del invierno se ha tragado mucha arena de nuestras playas quizás la naturaleza que es mucho más sabia que nosotros está ganando tiempo para regenerarse y ofrecernos un magnífico aspecto para un máximo disfrute a los que les gusta el calor, la arena y el mar. También hay otra posibilidad y es que de seguir así el tiempo frío en verano, como algún político de nuestra ciudad propuso con la idea de atraer turismo, se podría organizar alguna zambomba en julio o agosto y vaya Ud condió.