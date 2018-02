La mejor 'showcase'

Hace doce años escribí un artículo para la desaparecida revista A Compás que rematé con estas palabras: "Hoy en día se canta, se toca y se baila mejor que nunca. Entonces, ¿porqué me levanto de la actual mesa flamenca con hambre?" Aquel año, el Festival de Jerez celebró su décimo aniversario, y hoy, cuando estamos en el número veintidós, esa pregunta sigue en el aire, a la vez que miro hacia este certamen con la mayor ilusión, porque siempre trae sorpresas, y nuevos valores que aquí encuentran su "showcase", vitrina en inglés, para darse a conocer. Es que el Festival de Jerez no es comparable a ningún otro evento de esta naturaleza. Es una quincena repleta de todo tipo de actuación flamenca, desde los intérpretes más consagrados que vemos en el Teatro Villamarta, hasta los recitales experimentales o de jóvenes promesas, los espontáneos en peñas o actuaciones diversas en el "off". Gran parte del éxito popular de este Festival tiene que ver con las distancias cortas entre los escenarios; el ambiente en la calle durante estos dieciséis días no se encuentra en ningún otro sitio.

Importantísima la inclusión de la danza española, que siempre ha ido de la mano del flamenco: ojalá hubiera más, y esto lo dice una flamenca empedernida. La inauguración del evento a cargo del Ballet Nacional de España, es toda una declaración de intenciones, y una reivindicación cultural.

Respondiendo a cuestiones y sensibilidades rabiosamente actuales, este es el año del protagonismo de la mujer en el Festival de Jerez. Los ciclos "Mujeres de la Frontera" y "Mujeres con nombre propio" recogen una impresionante ristra de talento femenino, incluyendo la más joven joya de la corona jerezana, la cantaora María Terremoto, entre muchas otras. Aunque este año echamos de menos los recitales acústicos en el Palacio Villavicencio, no hay escasez de buenas voces y guitarras, veteranas y noveles, que gozaremos en la Bodega González Byass, la Sala Paúl y la Sala Compañía.