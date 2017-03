El asesinato de Jesús de Nazaret, con alevosía y ensañamiento, y su resurrección, no quedó olvidado. Se renueva continuamente en la celebración de la misa de los cristianos: "Haced esto en memoria mía". El golpe de estado de los militares en 1936, contra el Gobierno legítimo de España, provocó una guerra con muchísimas víctimas. Los ganadores prolongaron los asesinatos hasta la llegada de la democracia. Todas esas muertes con alevosía, ensañamiento y muchas veces con incautación de bienes, se ha procurado borrarlas de la memoria. Pero las familias no pueden olvidarlo, pues quieren enterrar a sus muertos, como una obra que es de misericordia. La dictadura intentó que sobre la sociedad española se extendiera el Alzheimer. Alemania, Francia, Italia, Polonia, Chile, Argentina, entre otros países, han recuperado la memoria de los asesinatos extrajudiciales, desapariciones, vejaciones, para que no se vuelvan a repetir. La derecha extrema aún desprecia a los asesinados y califican el tema de 'asuntos viejunos'. No podemos perder la memoria.