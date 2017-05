No me mienta, Fernández

A ver, Fernández. ¿Cuántas veces le habré dicho que no me gusta que me mientan? Usted… Usted me ha decepcionado hoy, caramba. Creía que era un hombre de pro, un ejemplo para la empresa. Pero cuando veo tipos así, tan… tan 'maaaamarrachos' es que me dan ganas de hacer un ERE, aunque no sea para usted nada más. Ya sabe, Fernández, que entiendo perfectamente que estamos en Feria, que aquí a la gente le gusta más un vaso que a un anuncio de Calgonit, pero eso es una cosa y otra aparecer por la oficina con esa facha y esa borrachera de Champions League, o como se diga. Pero, ¿usted se ha visto? ¿Se ha visto? Dígame, ¿se ha mirado en el espejo antes de venir? ¿Qué va a mirarse ni va a mirarse? Como no sea en el espejo del ascensor. Porque usted su casa ni la ha pisado. Si es que además, le huele el aliento que parece que estemos en el tabanco San Pablo, por el amor de Dios. Y usted nada, que no ha estado en la Feria, que no le gusta mucho. Pues anda que si llega a gustarle se va del Hontoria cuando desmonten el último hierro los de Los Puitos.¡Que yo tengo ya muchos tiros! Y como me vuelva usted a meter una trola de que no ha estado en la Feria no le salva ni la Patrulla Canina, por la gloria de mi abuelo, el chapero. ¿Me ha entendido? ¿Qué pasa? ¿No va a decir nada? ¿Se va a quedar mirándome ahí, con esos ojos de… de borrachuzo? ¿No le da vergüenza? Aunque, pensándolo bien, mejor será que no diga nada, porque como vuelva a escucharle decir que no viene de la Feria, de verdad que lo majo a palos o le pongo el vídeo del representante de España en Eurovisión hasta las tres de la tarde.

Y ahora, quítese de mi vista, póngase en su sitio y acabe con los expedientes de una santa vez, que tiene la mesa de papeles que parece que lleva usted el caso Rumasa, me cago en todo. A trabajar, y para la próxima vez dígame la verdad y no me tome por idiota, que tengo ya más años que la plaza de toros. Venga, a trabajar se ha dicho. Y límpiese esos zapatos, caramba, que parece que viene del oeste. ¡Y el clavel, Fernández! ¡Quítese el clavel de la oreja, que parece que tengo empleado a Lauren Postigo! ¡La madre que me parió!