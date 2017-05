"No mientas, cariño", a los Oscars

La frase parece sacada de una de aquellas películas detectivescas en blanco y negro. En ellas la chica, girando levemente la cabeza, pronuncia con tranquilidad una frase que se convierte en una puñalada: "No mientas, cariño". A partir de ahí la película cambia. Sabes que la protagonista no ha mentido, a diferencia de su interlocutor que a partir de ese punto del metraje queda entre la espada y la pared. La Policía empieza a atar cabos. Lo de Susana y Pedro ha sido digno de ser filmado en Cinemascope. La chica, una 'selfmadewoman' de casta fontanera, lucha contra el socialista de aire pijo enamorado de sí mismo y al que su suegro, dicen, le paga los viajes de estos días. Para terminar este inigualable guión (tan sólo restaba que el director rodara un medio plano, que avanzara a plano general y a fundido a negro) en la que ella espeta a quien fue parte de su vida: "Tu problema no soy yo, tu problema eres tú". De premio Oscar, oiga.