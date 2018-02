A la mierda el ventilador

Los jerezanos aprendimos de golpe y porrazo que la judicialización de la política no conduce a nada bueno. Que le pregunten si no a los ex alcaldes Pedro Pacheco y Pilar Sánchez que acabaron entre rejas en su pulso por ver quien presentaba más instancias judiciales sobre las irregularidades del otro. Y María José García-Pelayo se libró por los pelos. Seguramente no hay ayuntamiento en España en el que no se hayan cometido delitos a punta pala en los tiempos del todo vale, pero a diferencia de Jerez, en lugar de acudir de sopetón a los tribunales, en otros lugares prefirieron pasar página no sea que al final les salpicara a todos la mierda del ventilador. Pero así es Jerez y su zona de influencia, para lo bueno y para lo malo, y algún comerciante seguro que se ha hecho rico a costa de vender ventiladores. Ventilar la mierda, huelga decir que para desperdigarla, es el deporte provincial por excelencia, en lo público y lo privado. Y viene esto a cuento de que, ahora que el sector del vino vuelve a despegar, en lugar de hacer piña las puñaladas traperas afloran a troche y moche en el Marco .