Según el Tribunal de Cuentas, se invirtieron 122.000 millones de euros en el rescate de bancos y cajas de ahorros. El ministro De Guindos, hace unos días, ha dicho que no se recuperarán 60 mil millones. Argumenta que la crisis la hubieran pagado los clientes con sus depósitos. No es así. El Banco de España aclara lo referente al Fondo de Garantía de Depósitos. Este fondo garantiza hasta cien mil euros a los depósitos dinerario y la misma cantidad en valores y otros productos. Los pequeños y medios ahorradores no hubieran perdido. ¿Pero qué son 60.000 millones perdidos? El aumento de las aulas del Instituto Savater, aquí en Jerez, ha costado casi 210.000 euros. El actual Gobierno de España desde el año 2012 ha retirado del fondo de las pensiones 67.300 millones. El agujero de la Seguridad Social para este año puede ser de más de 18.000 millones. El nuevo instituto de La Granja tendrá un presupuesto "inicial" de 7 millones. El centro de salud de La Milagrosa, edificio y equipamiento, ha sido de 4,8 millones. Sumen todo lo que se puede hacer con los euros perdidos. ¡Que los devuelvan!