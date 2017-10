¿Quién, yo? Sí, tú mismo

¿aquellas personas que tengan una empresa o asociación en trámite de constitución, es decir, sin tener un día de actividad, podrían ser susceptibles de ser Premio Ciudad de Jerez? Pues, como sigamos así, creo que la respuesta va a ser que sí. Y no es que no se lo merezcan los premiados en esta última edición. Vaya por delante mi más enérgica enhorabuena de alguien que, es altamente probable, desde este momento jamás será premio ciudad de Jerez por lo que voy a escribir, además de no haber hecho nada destacable por mi ciudad para merecerlo. Desde hace varias ediciones, los premios, a mi modo de entender, están descompensados y descompasados. Por un lado, te encuentras a personas o entidades que tienen una trayectoria que motiva y justifica sobradamente el merecimiento del premio y, por otro lado, te encuentras a personas o entidades que no quedan del todo justificados porque ni tienen trayectoria ni tienen causa justificada que se haya explicado o que se conozca para recibir el premio. Es cierto que si se titularan "Premios del cariño/me caes genial Ciudad de Jerez", vale, lo entendería. Pero 'Premios Ciudad de Jerez' como siempre hemos entendido y a los niveles que estamos bajando, es síntoma de tres indicadores: o el nivel de la ciudad es tan bajo que estamos en una situación preocupante en cuanto a calidad y volumen de emprendimiento y exigencia; o bien muchos merecedores habiendo sido convocados no quieren recibir los premios; o, por último, quien otorga esos premios debería mirárselo en profundidad porque, aún siendo bondadosa, amable y conciliadora -que lo es- está dando un mensaje equivocado. ¿Cómo se justifica que alguien tenga merecido el premio? ¿Por la repercusión local, nacional, internacional? ¿Por el número de trabajadores empleados, por haber sobrevivido a la crisis y cumplir con todo el mundo o con los que pudo cumplir, por el volumen de facturación, por la rentabilidad económica o social para su ciudad, por su posicionamiento internacional, por su calidad y trayectoria profesional, artística, humana? ¿Por su labor en educación con niños, mayores, por ser una empresa con una trayectoria justificada en el tiempo y en las formas, implicada día a día con la ciudad y no sólo con un evento anual o alguien físico o jurídico que haya liderado un asunto de primer interés para la ciudad? ¿Por defender los derechos de grupos de población más desfavorecidos? En fin, se me ocurren tantos que no han sido todavía Premio Ciudad de Jerez y se lo merecerían, como algún colegio... No sé, por ejemplo la Compañía de María u otro colegio con similar trayectoria público o concertado o 'café con leche' pero con trayectoria. O locales que con su labor dilatada en el tiempo reúnen en perfecta armonía y convivencia en un mismo espacio a todos y cada uno de los 'pelajes' (con cariño, eh) que pasamos por allí. Totalmente diferentes en ideales, gustos, colores y formas. Incluso serían merecedores los mismísimos 'Puitos' o Iluminaciones Ximénez que, aun siendo de El Puerto y Puente Genil, tienen una dilatada trayectoria pasándolas canutas para cobrar los montajes de la Feria y Navidad de Jerez. Los premios deben motivar al que los reciben, pero también al que los da. En estos últimos casos el que los da: la ciudad de Jerez no está muy motivada y satisfecha por los comentarios y opiniones que se han escuchado en la calle. Además, mezclar a personas o entidades que se merecen muy mucho el premio recibido por su trayectoria con aquellos o aquellas que no han hecho nada, no porque no quieran hacerlo si no porque no les ha podido dar tiempo, es una desproporción de tal calibre que deja casi sin efecto la intención del premio y causa desagravio en mucha parte de los jerezanos y jerezanas, personas o entidades, que luchan día a día sin pedir premios pero que es deber de los que los otorgan descubrirlos, reconocerlos y proponerlos. No pretendo cargarme el romanticismo de esta película porque es una película casi de humor, pero o la primera autoridad de Jerez se encarga de tener un nivel más exigente y trabajado o parecería que todo lo hace igual por su ciudad donde premia la falta de diligencia, de rigor o la improvisación y vaya usté condió.