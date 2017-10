Todos los años cuando se acerca el verano se inician campañas de prevención de incendios en los montes. En junio pasado hubo un gran incendio en el Parque Natural de Doñana. La sequía ha sido grande en el sur y en el norte. La primera vez que estuve en Pontevedra y Orense, hace más de 45 años, me encontré con montes que estaban ardiendo. Yo asistía a una reunión de jóvenes católicos y pregunté sobre el problema. Me dijeron que era habitual, y decían que el origen estaba en la ganadería. "Cuando el monte se quema, algo suyo se quema" fue una campaña contestada por viñetas humorísticas: "…algo suyo se quema Sr. Marqués". Pero son minifundios. Galicia tiene una concentración de empresas papeleras muy grande. Utilizan eucalipto. En las parcelas se siembran eucaliptos y se dejan a su albur. No se limpia el monte. Si todos los años hay incendios provocados, algún origen debe tener, y en el origen es donde se debe actuar. Casi nunca encuentran a los culpables. Estos políticos son poco eficientes.