Cada día descubro nuevas personas que me muestran la dura realidad. Juan, un varón de 60 años, me cuenta todos los trabajos que ha realizado en su vida y en todos los lugares que ha buscado. Le faltan algunos años de cotización para tener una pensión contributiva. En los dos años que estuvo en el servicio militar le robaron su futuro. El sistema económico, el capitalismo, lo ha descartado. María Fernanda tiene 35 años, es arquitecta, y después de dos años, con tres contratos de eventual, no se lo han renovado. Cuando alcance los 67 años no tendrá suficiente cotización para una pensión contributiva. Ha sido descartada por el mismo sistema económico que descarta a Juan. Los voceros del sistema dicen que la economía crece. Dijeron que había que reformar el capitalismo cuando estalló la crisis: ¡Ja! "Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos… y sé todos los cuentos…" Hay que leer de nuevo a León Felipe.