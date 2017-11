Lo que van a leer a continuación es un planteamiento simplista, y lo reconozco. Convengan ustedes conmigo que no hay religión alguna que diga que su Dios es malo. Dios, por su misma esencia, no puede serlo. Además, si fuera malo todos los que nos llamamos sus hijos deberíamos serlo. Y no es el caso. Hete aquí que hay quienes en nombre de Dios hacen las más absolutas barbaridades. Seamos honrados, hagamos propósito de enmienda y empecemos a reconocer que en su nombre hemos perpetrado canalladas que ensucian la humanidad del hombre. Ya sea con la Inquisición o con la Yihad. No hay nada más peligroso que el nombre de Dios en la boca de un hombre. Quizás sea por ello que haya quien considere su pronunciación hasta un pecado (y empiezo a entender por qué). Dios es todopoderoso porque si no lo fuera así no lo sería, y creo que lleva demasiado tiempo 'mosqueado' con nosotros y con los de más allá. Podríamos haber realizado las mayores bondades en el nombre de Dios, pero de momento el fiel de la balanza se inclina en sentido contrario. ¿Empezamos a darle la vuelta?