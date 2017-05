Una oportunidad para la viña

Cuando Julian Jeffs preparaba el libro con el que desveló los misterios de los vinos de Jerez a los británicos, su famoso "El vino de Jerez" (1961), sugirió que, entre todos ellos, el más recóndito no estaba en la bodega, sino en la viña. En el placer que proporcionaba pisarla y sentirla cuando ya se acercaba la vendimia o, incluso, en invierno, según escribe, "cuando las vides no son más que cepas nudosas y retorcidas". Llegar, estar, descubrir la viña era para Jeffs, literalmente, un "espectáculo". Más de cincuenta años después, la viña de Jerez sigue componiendo un paisaje que es -y te hace sentir- un privilegiado cuando lo atraviesas. Con esa calma, con esa belleza que para Jeffs transmitía. Con toda su historia. Pero aún sigue siendo también, tras más de cinco décadas, un misterio por descubrir.

En la viña está el origen del vino y de esos pagos de nombres tan evocadores que han atravesado los siglos -Añina, Parpalana, Corchuelo o Macharnudo, como otros muchos- brota también la oportunidad que Jerez debe aprovechar: hacer de su prodigioso viñedo el motor de un nuevo desarrollo enoturístico. En esos mismos pagos, en sus casas de viñas, en sus peculiaridades y en su geografía, en su historia y en su paisaje, se encierra también la singularidad de los vinos de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry. Y debemos abrir sus puertas, enseñarlos, descubrirlos y revitalizarlos. Estoy convencido de que ellos pueden ser -y serán- la puerta a experiencias enoturísticas que en otras grandes zonas bodegueras como Napa Valley (California) o la Toscana (Italia) han sabido transformar en una amplia oferta en la que convergen la diversificación, la calidad y el desarrollo sostenible.

En la inmensa tradición bodeguera del Marco de Jerez, mirar al campo, a la viña, a los pagos, es no solo necesario, sino que creará una oferta dinámica y complementaria, difícilmente superable a poco que el sector vitivinícola trabaje unido, con pasión e ilusión. Estamos obligados ante nuestra propia historia. La Junta de Andalucía apuesta, sin lugar a dudas, por lo que creemos que es, además, una cuenta pendiente de Jerez con su tradición, con su patrimonio y con su turismo. Hay que diseccionar los pagos para conocer de otra manera, más cercana, más palpable, más oral, incluso, la historia de Jerez y ofrecer un relato que muy pocos han tenido la oportunidad de conocer, un nuevo instrumento de persuasión para los amantes tanto del vino, como del patrimonio histórico de las viñas.

Cada casa de viña tiene una historia que contar, esa historia no debe desaparecer como hasta ahora ha venido sucediendo, sino, justamente todo lo contrario, la debemos de recuperar, rehabilitar y dar a conocer. No se trata de cambiar la bodega por la viña, sino de ofrecer, además de la imprescindible visita a los templos bodegueros, una ruta, un trayecto, un paisaje, en el que ha habitado la industria y en el que aún se le puede identificar al visitante unas cuantas buenas razones que expliquen la absoluta singularidad de nuestros vinos. Tanto o más importante que el sistema de soleras y criaderas con el que envejecen finos, olorosos o amontillados son las viñas. Es un todo al que, hasta ahora, hemos restado protagonismo, como si cercenáramos una parte esencial del vino, de su origen y de su historia particular.

Hace años que el Marco viene reflexionando y avanzando en esta necesidad de volver a la viña para encontrar en ella una ampliación y una reválida al importantísimo turismo enológico del que Jerez, toda la ciudad sin excepción, se beneficia. Y, realmente, aún se podrá beneficiar más si sabe aprovechar esta oportunidad por enseñar y presumir todavía más de lo que somos. Debo elogiar estrategias de puesta en valor tan acertadas como el "Sherrymaratón" que ha ofrecido más de la mitad de sus 42.195 metros kilómetros de verdadera inmersión en el ser y el sentir de Jerez, atravesando viñas de los pagos Macharnudo Alto, Almocadén, Carrascal y Macharnudo Bajo. Es decir, mostrando la historia de -y del- Jerez y su innegable presente. Ha sido un éxito.

Responde a la idea que manejamos en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Si el turismo enológico en torno a la bodega y a la crianza de los vinos está más que consolidado en Jerez -algo menos en El Puerto de Santa María y Sanlúcar-, necesitamos ahora satisfacer un viaje pendiente a las viñas y a sus pagos, a la uva Palomino y a la tierra Albariza. Hay un turista que demanda esta puesta en valor, este viaje hasta la cepa que ya triunfa en otros territorios que no son más espléndidos ni singulares de los que posee Jerez y su Marco. A través del Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez y la inestimable colaboración del Consejo Regulador, de los propietarios de los viñedos y los lagares existentes, estamos trabajando en una ruta que desde el pago del Carrascal atraviesa Marchanudo, Corchuelo, Añina hasta llegar a Balbaina, ya en El Puerto. Más de cuarenta kilómetros de caminos rurales, vías pecuarias, carreteras y casas de viña que transformarán el turismo enológico de Jerez. Pero lo mismo pretendemos con los Pago de Mahína y Miraflores en Sanlúcar.

Y transformará el turismo enológico porque estamos convencidos de que hay demanda. Pero también porque vamos a ofrecer una oferta enoturística singular y única. Son 8.319.465 euros los que están a disposición de Jerez, a través de tres líneas estratégicas del Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez que suman fondos ITI específicamente para proyectos de enoturismo (4,3 millones), fondos FEADER para proyectos de emprendedores y empresas en zona rural (3,4 millones) y fondos ITI para empleo joven (626.632 euros). En pocas semanas vamos a abrir la ventanilla para escuchar y recibir proyectos que, además, van a generar empleo y riqueza. Estamos convencidos de que Jerez va a responder, porque su viñedo, su paisaje y su historia, seguirán siendo el origen del mejor vino del mundo, pero también ofrecerá hospedaje en casas rurales, rutas para hacer deporte o establecimientos gastronómicos que convivirán con las cepas y con la uva, con la tierra albariza y con el sol, con el pasado y el futuro.